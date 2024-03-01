Вильфанд пообещал морозы с середины следующей недели

Средняя температура воздуха в Москве начиная со среды может опуститься до 10℃ мороза и ниже. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда, Специалист отметил, что ожидается изменение циркуляции воздушных масс: теперь воздушные потоки будут приходить с севера, что приведет к значительному понижению ночных температур.