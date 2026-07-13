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Новый виток эскалации в Ормузском проливе: удары США, ответ ИРИ и тупик в переговорах

Новый виток эскалации в Ормузском проливе: удары США, ответ ИРИ и тупик в переговорах

Начавшийся новый виток эскалации вокруг Ормузского пролива поставил под угрозу меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, подписанный 17 июня.

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