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Царьград

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ФАС выдала предупреждения 14 предприятиям в пяти регионах России

ФАС выдала предупреждения 14 предприятиям в пяти регионах России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предупреждения 14 предприятиям в пяти регионах, включая Кировскую и Нижегородскую области, в связи с изменением цен на бензин и дизельное топливо.

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