Карельские предприятия устроят на работу 2000 подростков в этом году

В 2023 году в Карелии планируют трудоустроить 2000 подростков на более 200 предприятиях. Социально ответственные работодатели готовы предоставить работу молодежи в свободное от учебы время, поддерживая развитие будущих специалистов.
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