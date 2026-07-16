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Царьград

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Карельские предприятия устроят на работу 2000 подростков в этом году

Карельские предприятия устроят на работу 2000 подростков в этом году

В 2023 году в Карелии планируют трудоустроить 2000 подростков на более 200 предприятиях. Социально ответственные работодатели готовы предоставить работу молодежи в свободное от учебы время, поддерживая развитие будущих специалистов.

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