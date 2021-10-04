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Зачем Сталин создал Еврейскую автономную область и почему евреи не захотели там жить?

Зачем Сталин создал Еврейскую автономную область и почему евреи не захотели там жить?

автор - МИР ГЛАЗАМИ ФИЛОСОФА  Сегодня мне хотелось вам рассказать о Еврейской автономной области, которая была создана в период правления Иосифа Сталина.

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