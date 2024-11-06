Сократят ли срок обучения в школах России: В Минпросвещения дали ответ

СК

Сергей Ковалев

в рамках взаимодействия категорий количества и качества нам бы не количественную часть обсуждать - сроки обучения, - а качественную. давно пора возвращаться к ясному пониманию, что будущее России в её детях. и вопрос стоИт просто - либо Россия их выращивает правильно и тогда будущее есть, либо всё остается, как есть, и тогда ... кто сказал белый пушной зверек? где-то рядом, если не в точку. в случае "да" необходимо начинать с воспитания, с тех самых базовых ценностей, о чем много бла-бла-бла, но никто не конкретизирует. и, что ещё важнее, никто не обозначает направление движухи. в повестке ельцинское "берите, сколько унесете", но это не идея, это ... я столько не пью.