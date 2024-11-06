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Сократят ли срок обучения в школах России: В Минпросвещения дали ответ

Сократят ли срок обучения в школах России: В Минпросвещения дали ответ

Вопрос сокращения сроков обучения в школах, вероятно, будут обговаривать в будущем, но сегодня он не обсуждается.

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Комментарии
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РАИСА КРАСЮК
Министр вообще отдельная тема на алкаша похож .поэтому и загнивает система образования ..как говорится ..рыба гниет с головы
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9 час.
Владимир Алтайцев
не надо
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9 час.
СК
Сергей Ковалев
в рамках взаимодействия категорий количества и качества нам бы не количественную часть обсуждать - сроки обучения, - а качественную. давно пора возвращаться к ясному пониманию, что будущее России в её детях. и вопрос стоИт просто - либо Россия их выращивает правильно и тогда будущее есть, либо всё остается, как есть, и тогда ... кто сказал белый пушной зверек? где-то рядом, если не в точку. в случае &quot;да&quot; необходимо начинать с воспитания, с тех самых базовых ценностей, о чем много бла-бла-бла, но никто не конкретизирует. и, что ещё важнее, никто не обозначает направление движухи. в повестке ельцинское &quot;берите, сколько унесете&quot;, но это не идея, это ... я столько не пью.
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1 час.

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