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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перес утвержден кандидатом на пост президента «Реала». Если конкуренты не появятся до конца дня, Флорентино снова победит без выборов

Действующий президент представил свою кандидатуру в пятницу, которая была одобрена избирательной комиссией.

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