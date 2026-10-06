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Экс-главкома ВМС Казахстана арестовали после трагедии на военных учениях

Экс-главкома ВМС Казахстана арестовали после трагедии на военных учениях

Отставкой дело не закончилось: бывший командующий ВМС Казахстана Канат Ниязбеков, которого президент Касым-Жомарт Токаев снял с должности 3 октября, оказался под арестом после гибели четырнадцати военнослужащих во время учений на Каспии.

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