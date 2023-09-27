Сибиряк несколько часов колотил беременную сожительницу чем придется

Житель Новосибирска несколько часов избивал беременную сожительницу подручными предметами. Прибывшим сотрудникам полиции мужчина угрожал топором, поэтому его задержанием занимался СОБР, рассказали в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
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