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Сибиряк несколько часов колотил беременную сожительницу чем придется

Сибиряк несколько часов колотил беременную сожительницу чем придется

Житель Новосибирска несколько часов избивал беременную сожительницу подручными предметами. Прибывшим сотрудникам полиции мужчина угрожал топором, поэтому его задержанием занимался СОБР, рассказали в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

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