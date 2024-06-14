В Прикамье введут «налог для богатых«». Рассказываем кого он коснется

Инициативу приняли на внеочередном пленарном заседании депутаты Законодательного собрания региона.На внеочередном пленарном заседании 13 июня, депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали ряд федеральных законопроектов, направленных на модернизацию налоговой системы.
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