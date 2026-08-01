Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Киев в огне, 25 ракет за полчаса: День ВКС «Искандеры» и «Цирконы» отметили ударно - горят заводы, склады, «Укроборонпром»

Киев в огне, 25 ракет за полчаса: День ВКС «Искандеры» и «Цирконы» отметили ударно - горят заводы, склады, «Укроборонпром»

В ночь на 1 августа российские войска нанесли мощный ракетный удар по Киеву, который еще не пришел в себя после атаки 30 июля, когда на столицу Украины, а также на Львов, Одессу и другие города обрушились «Искандеры-М», «Кинжалы», «Цирконы» и «Герани».

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