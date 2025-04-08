Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Воришки просчитались: Россия уже компенсировала активы, украденные Западом.

Воришки просчитались: Россия уже компенсировала активы, украденные Западом.

© РИА Новости Алексей Майшев Bloomberg | США Грамотная политика Центробанка обеспечила России компенсацию по меньшей мере трети активов, украденных Западом после начала конфликта на Украине, передает Bloomberg.

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