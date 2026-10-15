В поселке Тульском Республики Адыгея 14 октября открылась школа креативных индустрий. Новый образовательный центр позволит подросткам освоить звукорежиссуру, дизайн, анимацию, 3D-графику, а также фото- и видеопроизводство.
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