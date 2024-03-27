Печем французский багет из обычного теста: хлеб на столе за 40 минут

Вкуснейший багет с хрустящей корочкой можно испечь и на своей кухне из обычного теста. Ингредиенты для него просты, сама выпечка займет около 40 минут, не считая времени, которое уйдет на приготовление теста.
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