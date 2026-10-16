Дочь певца Дмитрия Маликова, 26-летняя блогерша Стеша, в личном блоге обратилась к "диванным диетологам и фитнес-экспертам", которые критикуют её из-за худобы.
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