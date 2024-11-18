Bloomberg: союзники Украины признают необходимость пойти на компромисс с Россией

Союзники Украины все больше признают тот факт, что президент страны Владимир Зеленский будет вынужден пойти на компромисс с Россией, сейчас его подталкивают к рассмотрению новых возможностей привлечения Москвы к столу переговоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии