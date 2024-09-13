Владимир Путин поручил Правительству России рассмотреть вопрос ограничения поставок на внешние рынки ряда товаров, в частности, урана, титана, никеля.
Что будет с США и Европой без российского урана, титана и никеля
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
И вклады народа тоже на бумаге...да и от продажи недр, все оставалось в стране, а не шло на яхты, дворцы и пр. и пр...
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38 мин.
владимир васильев
"миллионы россиян заполучили собственные квартиры, миллионы соток земли, дачи, автомобили, бизнесы, счета в банках - и не захотят с этим расстаться" во-первых, всё Вами перечисленное ни разу не противоречит основным принципам социализма (истинным, а не искажённым троцкистом Хрущёвым). во-вторых, я получил квартиру в собственность практически забесплатно, но я и раньше имел имел её в бессрочном пользовании, так что в этом отношении ничего для меня не изменилось. но зато при социализме я платил коммунальные платежи в размере 3% от моей зарплаты, а при капиздализме с меня стали драть 80% за то же самое. и все ремонты за МОЙ счёт, но по ИХ расценкам.
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33 мин.
Eduard
Ничего не будит! Россия напродала им на 10 лет вперед!За это время они у других купят!
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19 мин.
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