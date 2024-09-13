Что будет с США и Европой без российского урана, титана и никеля

владимир васильев

"миллионы россиян заполучили собственные квартиры, миллионы соток земли, дачи, автомобили, бизнесы, счета в банках - и не захотят с этим расстаться" во-первых, всё Вами перечисленное ни разу не противоречит основным принципам социализма (истинным, а не искажённым троцкистом Хрущёвым). во-вторых, я получил квартиру в собственность практически забесплатно, но я и раньше имел имел её в бессрочном пользовании, так что в этом отношении ничего для меня не изменилось. но зато при социализме я платил коммунальные платежи в размере 3% от моей зарплаты, а при капиздализме с меня стали драть 80% за то же самое. и все ремонты за МОЙ счёт, но по ИХ расценкам.