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Прорыв в исследованиях: быстрый темп ходьбы снижает риск нарушений сердечного ритма

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Heart, быстрый темп ходьбы и количество времени, проведенного в таком ритме, могут значительно снизить риск нарушений сердечного ритма, таких как фибрилляция предсердий, тахикардия (ускоренное сердцебиение) и брадикардия (замедленное сердцебиение).

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