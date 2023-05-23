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Главком ВС Швеции пожаловался, что поддержка Киева влияет на собственную оборону

Главком ВС Швеции пожаловался, что поддержка Киева влияет на собственную оборону

Военная поддержка Киева обходится слишком дорого Стокгольму, что чревато ухудшением обороноспособности Швеции, заявил главком ВС скандинавского королевства Микаэль Бюден.

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