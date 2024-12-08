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Квашеная капуста замедляет старение, но злоупотреблять ей не стоит

Квашеная капуста замедляет старение, но злоупотреблять ей не стоит

Фото: culture.ru Новости дня за сегодня сообщают о том, что по словам Марии Евгеньевны Жаровой, старшего лаборанта кафедры гастроэнтерологии Пироговского Университета, квашеная капуста является ценным ферментированным продуктом.

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