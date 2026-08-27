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Бакалавр, специалист или магистр: что выбрать

Бакалавр, специалист или магистр: что выбрать

Перед каждым будущим студентом рано или поздно встает непростой вопрос: какую программу обучения выбрать? Ассортимент предложений на рынке образовательных услуг широк, и разобраться в нем с первого раза бывает сложно.

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