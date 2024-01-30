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Силуанов рассказал о перспективах единой валюты Белоруссии и России

Силуанов рассказал о перспективах единой валюты Белоруссии и России

Разговоры о появлении единой валюты Союзного государства вновь идут на самом высоком уровне.Глава Минфина России Антон Силуанов заявил о том, что в перспективе у Белоруссии и России может появиться общая валюта.

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