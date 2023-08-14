Мировое обозрение

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Отстрелялся: Запад взялся за «оружейного барона» Сергея Пашинского

Отстрелялся: Запад взялся за «оружейного барона» Сергея Пашинского

Запад продолжает сдавать на Украине свои военные конторы. На прошлой неделе засветили отставку главы Минобороны Алексея Резникова: о его коррупционных «подвигах» написала американская и британская пресса, тем самым поставив черную метку на главе МО.

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