Запад продолжает сдавать на Украине свои военные конторы. На прошлой неделе засветили отставку главы Минобороны Алексея Резникова: о его коррупционных «подвигах» написала американская и британская пресса, тем самым поставив черную метку на главе МО.
Запад продолжает сдавать на Украине свои военные конторы. На прошлой неделе засветили отставку главы Минобороны Алексея Резникова: о его коррупционных «подвигах» написала американская и британская пресса, тем самым поставив черную метку на главе МО.
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