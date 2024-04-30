Снова потеряли берега. Нота протеста от МИД Таджикистана и наша реакция на неё

ВЧ

Владимир Черноморский

А завтра они захотят Россию переименовать в Таджикистан,так как их граждан стало больше чем Россиян, выходит так, наглость инородцев безгранична, вот они и показали истинное лицо. А нашим депутатами,правительству и президенту, пришло время сделать выводы, пускать народ, который ненавидят русских и не скрывают этого и говорят что скоро мы вас будем убивать, что уже и делают, нельзя, что угрожает уже правопорядку и приводит к геноциду местного населения, со стороны инородцев. И ни какой дружбой народов здесь не пахнет, а пахнет кровью и смертью со стороны иноверцев. Наша страна многонациональна, но каждая национальность, жила в своей республике и соблюдала свои обычаи, не навязывая их другим. А сейчас прут к нам, убеждая нас, что без них мы не проживем, полная лож и обман