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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции в Ростовской области оказали помощь военнослужащим в получении паспортов

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области оперативно помогли двум военнослужащим, получившим ранения в ходе спецоперации, восстановить утраченные документы.

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