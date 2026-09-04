Лаврентий Берия: что он сделал для Советского Союза

Лаврентий Берия — одна из самых темных и одновременно самых неоднозначных фигур советской истории. Он возглавлял карательный аппарат сталинского режима, под его руководством проводились массовые депортации народов, он лично подписывал расстрельные списки.
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