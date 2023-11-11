Эксерты: Политики должны быть обеспокоены низкой явкой молодежи на выборах

В то время как 80% пожилых людей приходят на избирательные участки, только 37,2% молодых людей воспользовались своим правом голоса 5 ноября в день всеобщих местных выборов, утверждают эксперты Института развития и социальных инициатив "Viitorul".
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