В Калуге и области сбили 3 беспилотника

В ночь на 8 сентября Калужскую область вновь атаковали боевые беспилотники. По данным губернатора Владислава Шапши, в течение ночи силы ПВО уничтожили 3 БПЛА над территориями Кировского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.