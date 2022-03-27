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Бетина Попова: «Победы на чемпионате мира во всех видах заслужены и к ним никаких вопросов»

Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова назвала феерией выступление российских пар на Кубке Первого канала, а также прокомментировала результаты чемпионата мира в Монпелье.

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