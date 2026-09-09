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Жирный блеск и высыпания после 40 лет: что на самом деле происходит с кожей

Жирный блеск и высыпания после 40 лет: что на самом деле происходит с кожей

Жирная кожа после 40 лет может вести себя иначе, чем до этого возраста. С одной стороны, активность сальных желез у многих людей постепенно снижается, с другой — могут сохраняться расширенные поры, жирный блеск и периодические высыпания.

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