Жирный блеск и высыпания после 40 лет: что на самом деле происходит с кожей

Жирная кожа после 40 лет может вести себя иначе, чем до этого возраста. С одной стороны, активность сальных желез у многих людей постепенно снижается, с другой — могут сохраняться расширенные поры, жирный блеск и периодические высыпания.
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