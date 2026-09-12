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Американский борец Снайдер заявил, что хотел бы чаще посещать Россию.

Американский борец Снайдер заявил, что хотел бы чаще посещать Россию.

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Кайл Снайдер рассказал, что хотел бы чаще приезжать в Россию и бывать в Москве.

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