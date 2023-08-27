Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Ультрас «ПСЖ» растянули баннер о Месси перед стадионом «Интер Майами»: «Наконец-то избавились от грубияна»

Ультрас «ПСЖ» растянули баннер о Месси перед стадионом «Интер Майами»: «Наконец-то избавились от грубияна»

Болельщики парижан из группы Collectif Ultras Paris приехали в Форт-Лодердейл, американский город, где расположен стадион «Интер Майами», и развернули баннер, посвященный форварду клуба из Майами, ранее выступавшему за «ПСЖ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх