Какие ограничения действуют в Ростовской области и почему ввели локдаун

Локдаун в Ростовской области или нет Часть ограничений ввели временно на период длинных выходных. Запретили работу непродовольственных магазинов, саун, букмекерских контор и тотализаторов, СПА, массажных и косметических салонов, соляриев, бань.
Локдаун в Ростовской области или нет Часть ограничений ввели временно на период длинных выходных. Запретили работу непродовольственных магазинов, саун, букмекерских контор и тотализаторов, СПА, массажных и косметических салонов, соляриев, бань.
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