Бизнес-омбудсмен Чувашии инициировал рассмотрение вопросов контроля в сфере эксплуатации аттракционов

В центре «Мой Бизнес» Чувашской Республики 15 мая 2025 г. состоялась встреча субъектов предпринимательства с руководством Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии