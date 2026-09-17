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Новости Липецка

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Бренды России вспомнили о меценате Нечаеве из Липецкой области

Бренды России вспомнили о меценате Нечаеве из Липецкой области

Бывший декабрист и обер-прокурор Синода Степан Нечаев организовал народное образование в Тульской губернии и первым исследовал Куликово поле, где по его инициативе в 1848 году установили памятник.

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