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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Воробьев о трусливых игроках: «Откровенных бздунов я не встречал. Им в хоккее не выжить, команда таких отторгает»

– Вы как-то сказали, что не любите трусливых хоккеистов. – Хм. А кто их любит? – Они во всех командах есть? – Ну откровенных бздунов я не встречал.

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