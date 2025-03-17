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Царьград

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JANAF может купить российскую долю в NIS: €600 млн на кону

JANAF может купить российскую долю в NIS: €600 млн на кону

Хорватская компания JANAF рассматривает возможность приобретения российской доли в сербской NIS, попавшей под санкции США.

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