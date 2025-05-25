Seagate предупреждает, что к 2030 году рабочие нагрузки ИИ могут увеличить энергопотребление центров обработки данных до 165 процентов

Компания Seagate предупреждает, что рост объема данных, обусловленный искусственным интеллектом, превысит возможности производства жестких дисков и приведет к резкому увеличению выбросов в центрах обработки данных.
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