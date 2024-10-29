В Северной Осетии в отношении специалиста отдела пенсионного фонда возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Сотрудниками Министерства внутренних дел Северной Осетии выявлен факт мошенничества, совершенный специалистом отдела назначения пенсий одного из районов республики.
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