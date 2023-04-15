Новости, события, факты

146 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Естественно, будет снижение уровня жизни. Во всем мире.  Потому что ресурсы заканчивются и мы входим в зону турбулент...М.Бадракумар: вой...
  • Natalija Osminina
    Процессы во Вселенной отражаются на планете Земля, а стало быть на геополитике. Потому что защищает планету магнитное...М.Бадракумар: вой...
  • Александр Зонов
    По моему мнению, пока, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ в нашей Стране не набрало ход. Говорильня, рапорта, подтасовка фактов, коррек...Осторожно, Запад ...

«Всё ограничилось намерениями»: как США планировали «звёздные войны» против СССР

«Всё ограничилось намерениями»: как США планировали «звёздные войны» против СССР

«Всё ограничилось намерениями»: как США планировали «звёздные войны» против СССР 40 лет назад президент США Рональд Рейган выступил с телевизионным сообщением о начале работы над проектом по созданию стратегической системы противоракетной обороны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх