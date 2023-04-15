«Всё ограничилось намерениями»: как США планировали «звёздные войны» против СССР 40 лет назад президент США Рональд Рейган выступил с телевизионным сообщением о начале работы над проектом по созданию стратегической системы противоракетной обороны.
«Всё ограничилось намерениями»: как США планировали «звёздные войны» против СССР 40 лет назад президент США Рональд Рейган выступил с телевизионным сообщением о начале работы над проектом по созданию стратегической системы противоракетной обороны.
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