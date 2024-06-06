Почти полмиллиона россиян вступили в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ

Россияне оформили в негосударственном пенсионном фонде СберНПФ 480 тыс. договоров по новой программе долгосрочных сбережений, сообщил журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума первый зампред правления Сбера Кирилл Царев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии