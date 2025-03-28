В Госдуме одобрили законопроект о наказании за призывы к санкциям против России

Комитет Госдумы одобрил пятилетний срок за призывы к санкциям против РФ Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект о наказании за призывы к санкциям против России, предусматривающий в том числе лишение свободы на срок до пяти лет.