Страна и люди
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Страна и люди

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Таджикистан передал Казахстану почти 500 млн кубометров воды

Таджикистан передал Казахстану почти 500 млн кубометров воды

Таджикистан передал в Казахстан практически 500 миллионов кубометров воды. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации в официальном телеграм-канале.

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