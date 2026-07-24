Россиянам назвали способы снизить риск развития рака

Ведение здорового образа жизни может снизить риск развития рака. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.
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