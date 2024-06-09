«Компания, которая с 1996 года не произвела ничего отечественного и конкурентного», — АвтоВАЗ резко ответил Автотору

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов раскритиковал калининградский завод «Автотор», руководитель которого обвинил АвтоВАЗ в том, что тот сам вошёл в нишу конкуренции с китайскими автомобилями, подняв цены на Lada на 40% за два года.