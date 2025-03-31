Ротенберг потребовал разобрать поведение главного тренера «Динамо» Кудашова

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг попросил судейский комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотреть действия главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова.
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