Страна и люди
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Страна и люди

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В РФ планируют защитить от увольнения женщин с детьми до восьми лет

В РФ планируют защитить от увольнения женщин с детьми до восьми лет

В Госдуме призвали защитить от увольнения со стороны работодателя женщин с детьми до восьми лет. Такое предложение выдвинули первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев и председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС .

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