В РФ планируют защитить от увольнения женщин с детьми до восьми лет

В Госдуме призвали защитить от увольнения со стороны работодателя женщин с детьми до восьми лет. Такое предложение выдвинули первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев и председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС .