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В Москве стартовал главный театральный фестиваль России

В Москве стартовал главный театральный фестиваль России

«Золотая Маска» открылась сразу двумя спектаклями. Предоставлено фестивалем "Золотая маска"В столице сразу на двух площадках стартовал главный театральный фестиваль «Золотая Маска», проходящий в тридцать первый раз! В Мастерской Петра Фоменко показали постановку этой труппы «Божественная комедия.

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