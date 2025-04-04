В Москве стартовал главный театральный фестиваль России

«Золотая Маска» открылась сразу двумя спектаклями. Предоставлено фестивалем "Золотая маска"В столице сразу на двух площадках стартовал главный театральный фестиваль «Золотая Маска», проходящий в тридцать первый раз! В Мастерской Петра Фоменко показали постановку этой труппы «Божественная комедия.