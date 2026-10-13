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Царьград

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Во Владимирской области появилась остановка-музей с гербами и триколором

Во Владимирской области появилась остановка-музей с гербами и триколором

В поселке Гусевский Владимирской области вместо старой скамейки у магазина появился железобетонный остановочный павильон, оформленный в цвета российского флага и украшенный гербами России, Владимирской области и Гусь-Хрустального.

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