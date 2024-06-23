Крылатые фантазии Сухого Еще до революции, когда авиастроение только начинало развиваться, великий князь Александр Михайлович высказался насчет отечественных самолетостроителей-энтузиастов: «Пуще всего не следует увлекаться мыслью создания воздушного флота по планам наших изобретателей.